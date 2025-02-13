Вестник Кавказа

Биньямин Нетаньяху встретился с Хикметом Гаджиевым

Биньямин Нетаньяху встретился с Хикметом Гаджиевым
© Фото: Страница посольства Азербайджана в Израиле в X
Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева состоялась сегодня, о событии сообщается на странице азербайджанского посольства в Израиле в соцсети.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел встречу с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева, такое сообщение было размещено на странице посольства АР в Израиле в соцсети Х.

"Гаджиев передал премьер-министру Нетаньяху приветствие президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Нетаньяху выразил благодарность и попросил передать свои приветствия президенту Алиеву"

– сообщение

Премьер-министр Израиля и помощник президента Азербайджана поговорили о вопросах азербайджано-израильского сотрудничества. Кроме того, Нетаньяху и Гаджиев обсудили события в регионе.

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