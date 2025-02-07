Вестник Кавказа

Автобус свяжет Турцию и Юг России с марта

Автобус свяжет Турцию и Юг России с марта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Весной между Ростовом и Аланьей в Турции начнет ходить пассажирский автобус. Рейсы будут осуществляться каждую неделю.

Из Ростова в город Аланья в Турции запустят пассажирский автобус. Первый рейс запланирован на 15 марта, рассказали в пресс-службе союза транспортников Краснодарского края.

Автобус будет останавливаться в Краснодаре, столице Северной Осетии, Батуми, Анкаре и других городах. Поездка будет длиться двое суток, средняя цена составит около $110, что примерно равняется 10 тыс рублей. Пассажиры также могут взять с собой багаж весом не более 35 кг и ручную кладь.

Автобус будет ходить по маршруту один раз в неделю. При большом спросе частота поездок может увеличиться.

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