Автобус свяжет Турцию и Юг России с марта

Весной между Ростовом и Аланьей в Турции начнет ходить пассажирский автобус. Рейсы будут осуществляться каждую неделю.

Из Ростова в город Аланья в Турции запустят пассажирский автобус. Первый рейс запланирован на 15 марта, рассказали в пресс-службе союза транспортников Краснодарского края.

Автобус будет останавливаться в Краснодаре, столице Северной Осетии, Батуми, Анкаре и других городах. Поездка будет длиться двое суток, средняя цена составит около $110, что примерно равняется 10 тыс рублей. Пассажиры также могут взять с собой багаж весом не более 35 кг и ручную кладь.

Автобус будет ходить по маршруту один раз в неделю. При большом спросе частота поездок может увеличиться.