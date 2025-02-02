Вестник Кавказа

Туры в Турцию подешевели на 7% на фоне укрепления рубля

Бодрум
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Летний отдых в Турции сегодня стоит для россиян на 7% меньше, чем месяц назад. На стоимость туров повлияло укрепление рубля.

Российская валюта укрепилась, курс ЦБ на сегодня - 91,03 рубля за доллар, это позитивно сказалось на стоимости туров за границу, в частности в Турцию, сообщает АТОР.

В среднем отдых в Турции на лето подешевел на 6-7%, экономия туристов сейчас может составить 15-60 тыс рублей за тур на двоих и даже больше при отдыхе с детьми. Цены отелей снизились примерно в 70% случаях, в некоторые отели сейчас можно приобрести путевку по той же цене, что и год назад.

В АТОР отмечают, что скорее время на следующей неделе курс валют изменится, поэтому тем, кто хочет сэкономить, стоит поторопиться с покупкой летних путевок на курорты Турции.

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