Где пить настоящий кофе по-турецки: 7 лучших мест в Турции

Турецкая поговорка гласит, что память о чашке хорошего кофе сохраняется на протяжении 40 лет. И хотя в крупных городах периодически появляются новые сетевые кофейни с колд-брю и тыквенным пряным латте, местные жители по-прежнему ценят искусство заваривания турецкого кофе в джезве. Расскажем о 7 лучших местах, где в Турции можно выпить черный кофе по-турецки.

Насыщенный и ароматный турецкий кофе - это больше, чем просто утренний тонизирующий напиток. От начала "кофейного бума" времен Османской империи XVI века до нынешнего мастерства турецких бариста прошли столетия. Турецкая кофейная культура имеет глубокие корни, о чем свидетельствует тот факт, что этот напиток входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кофейня Mandabatmaz

Где: Стамбул

Стамбул Открыта: с 9:30 до 23:30 ежедневно

В центре района Бейоглу на оживленной улице Истикляль в Стамбуле находится маленькая и довольно старомодная кофейня Mandabatmaz, которая очень популярна у любителей кофе по-турецки. Еще с 1967 года здесь готовят настоящий турецкий кофе в медной турке. Можно сидеть как внутри за столиком, так и на деревянной табуретке снаружи. Как следует из названия заведения, кофейный напиток здесь делают настолько густым, что в нем не утонет даже буйвол. Техника приготовления и подачи кофе здесь выверены десятилетиями от тщательной обжарки зерен до измерения температуры воды. Здесь же можно купить зерна, чтобы варить кофе дома самостоятельно. К кофе здесь обычно берут чизкейки, особенно популярен "сан-себастьян".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Музей кофе Каппадокии

Где: Каппадокия, провинции Невшехир, город Мустафапаша

Каппадокия, провинции Невшехир, город Мустафапаша Открыт: с 9:00 до 20:00 ежедневно

Небольшой город Мустафапаша в Каппадокии с греческими особняками и высеченными в скалах монастырями весьма интересен. Но еще там есть небольшой, но интересный музей кофе. После просмотра коллекции старинных кофемашин, кофемолок и чашек можно заглянуть в кафе при музее. Кроме кофе по-турецки здесь также подают другие традиционные сорта кофе, такие как Çanakkale (кофе из нута), Tatar (подается со взбитыми сливками и молотыми фисташками), Mihrimah Sultan (турецкий кофе с молоком), Dibek (с шафраном, кардамоном и плодами рожкового дерева), Hilve (с молоком, медом и грецкими орехами), а также сорта кофе со вкусом земляники, граната и апельсина. С таким кофе хорошо сочетаются миндальное печенье и местный медовик.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кофейня Fazıl Bey

Где: Стамбул, Кадыкей

Стамбул, Кадыкей Открыт: с 8:00 до полуночи ежедневно

Fazıl Bey - это популярная турецкая кофейня, работающая с 1923 года. Интерьер этого места, расположенного в азиатской части Стамбула, выполнен в ретро-стиле с белой плиткой, украшенной фотографиями и плакатами в рамках, маленькими круглыми столиками и мешками с кофе. Заведение названо в честь османского поэта Фазыл Бея, а кофе здесь готовят на бразильском зерне. Кроме того, здесь можно попробовать необычный сладкий напиток салеп, который делают из дикой орхидеи (ятрышника).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кофейня Tahmis Kahvesi

Где: Газиантеп

Газиантеп Открыт: с 8 утра до полуночи ежедневно

Tahmis Kahvesi занимается варкой кофе с 1635 года, что делает ее одной из старейших кофеен Турции. В этом заведении можно попробовать не только кофе по-турецки, но и фисташковый (Menengiç) и пряный кофе, а также сорта со вкусом клубники и кардамона, а также кофе с мастикой. Стены кофейни украшают картины маслом в позолоченных рамах, а деревянный потолок - люстры. Расположенный на юго-востоке Анатолии Газиантеп знаменит фисташками, поэтому к кофе здесь стоит заказать немного фирменной фисташковой пахлавы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый в Турции музей кофе

Где: Сафранболу, провинция Карабюк

Сафранболу, провинция Карабюк Открыт: с 9:00 до 17:00 ежедневно

Когда-то через Сафранболу, как и Газиантеп, проходил Великий Шелковый путь, особенно он был известен своим шафраном. Прогулка по старому городу с деревянными особняками, возвышающимися над узкими мощеными улочками, ненадолго переносит туристов во времена Османской империи. Именно в Сафранболу 6 лет назад был открыт первый в Турции музей кофе. Музей, расположенный в караван-сарае, проводит посетителей через историю турецкого кофе, от старинных кофейных мельниц и первых джезв до современных аппаратов. Попробовать здесь можно примерно дюжину сортов турецкого кофе, некоторые из которых воссозданы по историческим рецептам.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Кофейня Şark Kahvesi

Где: Стамбул, Гранд-базар

Стамбул, Гранд-базар Открыта: с 8:30 до 20:00 кроме воскресенья

В этой кофейне, расположенной на стамбульском Гранд-базаре, уже более 50 лет варят кофе в турках на песке. Но несколько лет назад Şark Kahvesi поменяла винтажную атмосферу на более современный интерьер, созданный трудами британской дизайн-студии. Тем, кого не отпугнут цены, стоит попробовать классику или фисташковый кофе с пахлавой.

Кофейня Kahveci Ömer Usta

Где: Измир

Измир Открыт: с 9:00 до 20:00 ежедневно

Сочетание османского, греческого и римского наследия в прибрежном Измире привлекает туристов все больше. В последнее время в Измире наблюдается очередной кофейный бум, но вместо новомодных кафе за классикой стоит отправиться на самый старый базар города Кемералты, полный мастерских, скрытых двориков, караван-сараев и кофеен. Самая известная из таких кофеен называется Kahveci Ömer Usta. Здесь можно выпить классический турецкий кофе.