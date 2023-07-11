Турецкая кофейная экспансия в Россию и в Европу

На какие заморские кунштюки шли деньги из русской казны, как русский министр в Османской империи решал задачу продвижения кофе, с чем связана ценность кофе и тех, кто умел качественно его приготовлять, как шла экспансия турецкого кофе в Россию и в Европу – расскажем в этом материале.

Русский министр в Османской империи Иван Неплюев выполнял сложную и небезопасную миссию: договаривался о возвращении русских пленных, подкупал визирей, ходатайствовал о правах православного патриарха, противостоял интригам Лондона и Парижа. Но среди этой многотрудной деятельности ему, кроме прочего, приходилось отвечать на неожиданные запросы петербургского двора, а эта задача была ничуть не менее легкой, нежели останавливать набеги крымского хана искусством дипломатического воздействия на султана.

Заморские кунштюки

Проблема заключалась в том, что Петр Великий был крайне охоч для разного рода "заморских кунштюков". Как указывает историк, автор работы о Неплюеве, Марина Государева, своим указом 1721 года российский император особо предписывал Неплюеву отправлять каждые три месяца по сто штук "сушенных каракатиц", причем эту миссию надлежало исполнять из посольских средств. С каракатицами, впрочем, вопрос был вполне решаем, хотя средства русского резидента можно было потратить и на более важное дело.

Сложнее было с другими запросами, которые регулярно поступали с дипломатической почтой. Совсем туго послу пришлось в краткий период правления Екатерины I, когда в Стамбул направлялись целые свитки с перечнем необходимых покупок – розовое масло, жженый кофе, специи, искусно исполненные зеркала и прочее. Апофеозом придворного потребительства стало распоряжение доставить в Петербург специально обученного "кофедчия" - аналога современного бариста.

Эту задачу русский посол не сумел исполнить в полном объеме. Местные специалисты не горели желанием терять высокооплачиваемый бизнес и уезжать в далекую Россию. Поэтому Неплюев отправил в Петербург сотрудника посольства, обучившегося за годы службы в Турции этому сложному делу, указав особо, что "курьер, готовивший кофе на турецкий манер" сможет обучить подобному ремеслу других россиян.

Как появился кофе по-турецки?

С чем же связана подобная ценность кофе и тех, кто умел качественно приготовлять этот напиток?

В Турции кофейная культура стала формироваться с середины XVI века, в эпоху Сулеймана Великолепного, когда кофейные зерна на регулярной основе стали поставляться в Стамбул правителем провинции Йемен. Важно отметить, что на территории собственно Турции кофейные деревья не выращивались.

Аравийские провинции обеспечили надежные поставки продукта в Малую Азию, и через несколько лет при дворе султана появилась должность специального кофевара. Создали специальную посуду для приготовления кофе – джезве, которую сейчас некоторые называют "турка" - металлический кувшинчик с узким горлышком и вытянутой ручкой. Иными словами, кофе по-турецки это способ приготовления напитка.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкая кофейная экспансия

Как оказалось, потребление кофе, это не только удовольствие для гурмана, но и головная боль для властей. Один из султанов на время даже запретил деятельность кофеен, поскольку чрезмерная политическая активность посетителей подобных заведения вызывала серьезную обеспокоенность османских правителей.

Дипломатические контакты Стамбула с Венецией, Парижем, Лондоном, деятельность Ост-Индской и Вест-Индской кампаний всего лишь за сто лет способствовали "кофейной экспансии" на европейском континенте. Именно турецкий посол первым угостил Людовика XIV кофейным напитком, а несколько оборотистых французских купцов вывезли из Стамбула в Париж образцы джезве и кофейных чашек.

Необычным способом кофе появляется в Австрии. Османское войско, разбитое под Веной в 1683 году, среди прочих трофеев оставило немалое количество мешков с зелеными кофейными зернами. Польский шляхтич Юрий Кульчицкий в награду за храбрость от короля Яна Собеского получил право на открытие в Вене первой кофейни "Под голубой фляжкой", именно ему и принадлежит идея приготовления сладкого кофе по-венски.

Примечательно, что Европа, прежде всего Лондон и Париж, столкнулась с той же проблемой, что и Блистательная Порта. В короткий срок кофейни стали местом собраний политически активных людей, точкой сбора оппозиции. В 1675 году Карл II издал прокламацию "о запрещении кофеен", но общественное негодование было столь велико, что королевская власть сочла за благо отказаться от опасного новшества.

Кофе в России

В России кофе появляется во второй половине XVII столетия. Есть глухие упоминания о первых (лечебных) пробах турецкого и персидского напитка при дворе Алексея Михайловича, но реальный старт развитию кофейной культуры для высших сословий дал Петр Великий. По мнению некоторых историков, он пробовал кофе еще в Немецкой слободе, но по-настоящему пристрастился к нему во время голландского этапа европейского посольства.

В 1709 году таганрогский воевода Иван Толстой отправляет Петру Великому несколько мешков лучшего кофе, полученного от турецких купцов. Именно с юга и начинает распространяться "турецкая версия" приготовления напитка. Более того, южное казачество, переняв технологию своих постоянных противников, "модернизирует" процедуру потребления кофе, добавив густые сливки – каймак.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С 1718 года на всех петровских ассамблеях в обязательном порядке подавали кофе. Хотя непривычный вкус напитка далеко не сразу пришелся по нраву высшему придворному сословия - он казался чрезмерно горьким. Кофе по-немецки пили без добавок, как более горькую версию, но в более позднее время в моду вошел уже венский вариант – с медом, шоколадом и взбитыми сливками. Наравне с ними при дворе употребляли и турецкую версию, другой вопрос, что не хватало квалифицированных специалистов.

Первые кофейни появляются в столичных городах только в 1740-х годах, но развитие их шло в России столь быстрыми темпами, что к концу столетия выпить чашечку кофе было вполне привычным делом для каждой дворянской семьи. Турция не оставалась в стороне от "стимулирования" этого процесса на русском рынке. Так, например, по условиям Ясского мира, Порта обязалась поставить около 600 кг. кофейных зерен, что подчеркивало стратегическую важность продукта.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Церковь против кофе

Развитие кофейного дела в России встречало сопротивление не политического, а религиозного характера. Особенно негативно настроены по отношению к новому напитку были настроены старообрядцы. Но за столетие страсти вокруг кофе улеглись.

Из очередной царской причуды вырос обязательный компонент утреннего стола, а главное стратегическое преимущество российских потребителей состояло в возможности выбора между немецким, венским и турецким вариантами приготовления напитка.