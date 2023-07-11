Турецкая кофейная экспансия в Россию и в Европу

Русский министр в Османской империи Иван Неплюев выполнял сложную и небезопасную миссию: договаривался о возвращении русских пленных, подкупал визирей, ходатайствовал о правах православного патриарха, противостоял интригам Лондона и Парижа. Но среди этой многотрудной деятельности ему, кроме прочего, приходилось отвечать на неожиданные запросы петербургского двора, а эта задача была ничуть не менее легкой, нежели останавливать набеги крымского хана искусством дипломатического воздействия на султана.
Заморские кунштюки
Проблема заключалась в том, что Петр Великий был крайне охоч для разного рода "заморских кунштюков". Как указывает историк, автор работы о Неплюеве, Марина Государева, своим указом 1721 года российский император особо предписывал Неплюеву отправлять каждые три месяца по сто штук "сушенных каракатиц", причем эту миссию надлежало исполнять из посольских средств. С каракатицами, впрочем, вопрос был вполне решаем, хотя средства русского резидента можно было потратить и на более важное дело.
Сложнее было с другими запросами, которые регулярно поступали с дипломатической почтой. Совсем туго послу пришлось в краткий период правления Екатерины I, когда в Стамбул направлялись целые свитки с перечнем необходимых покупок – розовое масло, жженый кофе, специи, искусно исполненные зеркала и прочее. Апофеозом придворного потребительства стало распоряжение доставить в Петербург специально обученного "кофедчия" - аналога современного бариста.
Эту задачу русский посол не сумел исполнить в полном объеме. Местные специалисты не горели желанием терять высокооплачиваемый бизнес и уезжать в далекую Россию. Поэтому Неплюев отправил в Петербург сотрудника посольства, обучившегося за годы службы в Турции этому сложному делу, указав особо, что "курьер, готовивший кофе на турецкий манер" сможет обучить подобному ремеслу других россиян.
Как появился кофе по-турецки?
С чем же связана подобная ценность кофе и тех, кто умел качественно приготовлять этот напиток?
В Турции кофейная культура стала формироваться с середины XVI века, в эпоху Сулеймана Великолепного, когда кофейные зерна на регулярной основе стали поставляться в Стамбул правителем провинции Йемен. Важно отметить, что на территории собственно Турции кофейные деревья не выращивались.
Аравийские провинции обеспечили надежные поставки продукта в Малую Азию, и через несколько лет при дворе султана появилась должность специального кофевара. Создали специальную посуду для приготовления кофе – джезве, которую сейчас некоторые называют "турка" - металлический кувшинчик с узким горлышком и вытянутой ручкой. Иными словами, кофе по-турецки это способ приготовления напитка.
Турецкая кофейная экспансия
Как оказалось, потребление кофе, это не только удовольствие для гурмана, но и головная боль для властей. Один из султанов на время даже запретил деятельность кофеен, поскольку чрезмерная политическая активность посетителей подобных заведения вызывала серьезную обеспокоенность османских правителей.
Дипломатические контакты Стамбула с Венецией, Парижем, Лондоном, деятельность Ост-Индской и Вест-Индской кампаний всего лишь за сто лет способствовали "кофейной экспансии" на европейском континенте. Именно турецкий посол первым угостил Людовика XIV кофейным напитком, а несколько оборотистых французских купцов вывезли из Стамбула в Париж образцы джезве и кофейных чашек.
Необычным способом кофе появляется в Австрии. Османское войско, разбитое под Веной в 1683 году, среди прочих трофеев оставило немалое количество мешков с зелеными кофейными зернами. Польский шляхтич Юрий Кульчицкий в награду за храбрость от короля Яна Собеского получил право на открытие в Вене первой кофейни "Под голубой фляжкой", именно ему и принадлежит идея приготовления сладкого кофе по-венски.
Примечательно, что Европа, прежде всего Лондон и Париж, столкнулась с той же проблемой, что и Блистательная Порта. В короткий срок кофейни стали местом собраний политически активных людей, точкой сбора оппозиции. В 1675 году Карл II издал прокламацию "о запрещении кофеен", но общественное негодование было столь велико, что королевская власть сочла за благо отказаться от опасного новшества.
Кофе в России
В России кофе появляется во второй половине XVII столетия. Есть глухие упоминания о первых (лечебных) пробах турецкого и персидского напитка при дворе Алексея Михайловича, но реальный старт развитию кофейной культуры для высших сословий дал Петр Великий. По мнению некоторых историков, он пробовал кофе еще в Немецкой слободе, но по-настоящему пристрастился к нему во время голландского этапа европейского посольства.
В 1709 году таганрогский воевода Иван Толстой отправляет Петру Великому несколько мешков лучшего кофе, полученного от турецких купцов. Именно с юга и начинает распространяться "турецкая версия" приготовления напитка. Более того, южное казачество, переняв технологию своих постоянных противников, "модернизирует" процедуру потребления кофе, добавив густые сливки – каймак.
С 1718 года на всех петровских ассамблеях в обязательном порядке подавали кофе. Хотя непривычный вкус напитка далеко не сразу пришелся по нраву высшему придворному сословия - он казался чрезмерно горьким. Кофе по-немецки пили без добавок, как более горькую версию, но в более позднее время в моду вошел уже венский вариант – с медом, шоколадом и взбитыми сливками. Наравне с ними при дворе употребляли и турецкую версию, другой вопрос, что не хватало квалифицированных специалистов.
Первые кофейни появляются в столичных городах только в 1740-х годах, но развитие их шло в России столь быстрыми темпами, что к концу столетия выпить чашечку кофе было вполне привычным делом для каждой дворянской семьи. Турция не оставалась в стороне от "стимулирования" этого процесса на русском рынке. Так, например, по условиям Ясского мира, Порта обязалась поставить около 600 кг. кофейных зерен, что подчеркивало стратегическую важность продукта.
Церковь против кофе
Развитие кофейного дела в России встречало сопротивление не политического, а религиозного характера. Особенно негативно настроены по отношению к новому напитку были настроены старообрядцы. Но за столетие страсти вокруг кофе улеглись.
Из очередной царской причуды вырос обязательный компонент утреннего стола, а главное стратегическое преимущество российских потребителей состояло в возможности выбора между немецким, венским и турецким вариантами приготовления напитка.