Транскам сейчас: дорога закрыта для всех автомобилей

Всем видам автомобилей запретили на неопределенное время пользоваться участком Транскама. Такое решение было принято в связи со сложными метеоусловиями.

На фоне неблагоприятных погодных условий движение на участке Транскавказской автомагистрали временно запрещено для всех видов транспортных средств. Об этом сказано в сообщении, распространенном 18 февраля Главным управлением МЧС РФ по Северной Осетии.

"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 22:00 мск 18 февраля"

– пресс-служба управления

Уточняется, что запрет на движение автомобилей будут действовать до особого распоряжения.

Напомним, накануне вечером на участке Транскама запретили проезд для большегрузов.