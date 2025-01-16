Поезда могут вновь связать Грузию и Азербайджан с 1 мая

Пассажирские поезда между Грузией и Азербайджаном могут быть запущены этой весной. Ожидается, что возобновление ж/д сообщения поможет развитию туризма.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Грузией планируется возобновить этой весной.

Вопрос запуска поездов между двух стран осудили сегодня на встрече первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев. Запуск поездов между Грузией и Азербайджаном запланирован на 1 мая 2025 года.

"Пассажирские железнодорожные перевозки имеют большое значение для нашего туризма. В ходе встречи с азербайджанским коллегой мы также обсудили прогноз поставок на этот год"

– Леван Давиташвили

Поезд Тбилиси-Баку был отменен в связи с началом пандемии коронавируса, с тех пор сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми, на данный момент карантинный режим продлен до 1 апреля текущего года.

Возобновить курсирование пассажирского состава планируется спустя пять лет.