Отели Сочи забронированы на 70% на февральские праздники

Бронирование отелей и гостиниц Сочи на праздничные дни в феврале 2025 года достигло 70%. На данный момент в городе проводят отдых около 100 тыс туристов.

На февральские праздники отели в Сочи забронированы на 70%. В настоящий момент в городе-курорте отдыхают около 100 тыс человек, что на 5% выше показателей 2024 года, рассказал мэр Андрей Прошунин.

"Сейчас в городе около 100 тыс. гостей, турпоток за эти полтора месяца превышает прошлогодние показатели на 5%. И на февральские выходные, ко Дню защитника Отечества, забронировано уже порядка 70% номеров"

- Андрей Прошунин

Он передал, что в этом году Сочи уже успел принять первого миллионного туриста.

Напомним, что Сочи вошел в тройку самых востребованных направлений для отдыха на праздники в феврале. Краснодарский город-курорт сумели обогнать Санкт-Петербург и Москва.