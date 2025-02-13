Вестник Кавказа

Двух игиловцев поймали в Ингушетии

Двух игиловцев поймали в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии задержали двух участников ИГИЛ (запрещено в РФ). Они дали присягу террористической организации и готовили теракты.

Сотрудники УФСБ по Ингушетии поймали двух участников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Как заявили в издании "Известия", задержанными оказались 25-летний Азамат Г. и 29-летний Зураб Д. Оба получали религиозное образование за рубежом.

Отмечается, что за пределами России они оказались под влиянием радикалов. Вернувшись в Россию, они дали присягу террористической организации.

В "Известиях" подчеркнули, что боевики намеревались совершить теракты. Кураторы планировали использовать их для этого.

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