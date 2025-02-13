Двух игиловцев поймали в Ингушетии

В Ингушетии задержали двух участников ИГИЛ (запрещено в РФ). Они дали присягу террористической организации и готовили теракты.
Сотрудники УФСБ по Ингушетии поймали двух участников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Как заявили в издании "Известия", задержанными оказались 25-летний Азамат Г. и 29-летний Зураб Д. Оба получали религиозное образование за рубежом.
Отмечается, что за пределами России они оказались под влиянием радикалов. Вернувшись в Россию, они дали присягу террористической организации.
В "Известиях" подчеркнули, что боевики намеревались совершить теракты. Кураторы планировали использовать их для этого.