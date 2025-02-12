Неизвестные расстреляли водителя иномарки в Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию инцидента, произошедшего в Назрановском районе. Там подвергся обстрелу мужчина, находившийся за рулем иномарки.

В Ингушетии завели уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Назрановском районе. Об этом рассказали 18 февраля в МВД республики.

В ведомстве отметили, что группа неизвестных открыла огонь по машине, за рулем которой находился мужчина.

"Примерно в 13:50 в селе Плиево местный житель, находившийся за рулем автомобиля Toyota, подвергся обстрелу из огнестрельного оружия"

– МВД Ингушетии

В результате нападения водитель получил ранение. Его отвезли в больницу.

Расследование инцидента взял на контроль прокурор республики.