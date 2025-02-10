СКР расследует обстрел в Ингушетии

В Сунже этой ночью была предпринята попытка убить бывшего полицейского из Карабулака. Нападавший скрылся с места преступления и сжег свою машину. Следствие работает по делу о покушении на убийство.

Как рассказали в ингушском СУ СК РФ, начато следствие по уголовному делу о попытке убийства в Сунже экс-замначальника Карабулакского городского ОВД. Известно, что житель Карабулака был обстрелян из пистолета в ночь на субботу на выходе из одного из сунженских ресторанов и получил сквозное ранение в бедро.

По счастью, рана оказалась не смертельной, пострадавший был экстренно доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

"Произведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрошены свидетели и очевидцы данного преступления. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления"

– СУ СК РФ по Ингушетии

Пока что следствие полагает, что в бывшего полицейского стрелял один человек. Злоумышленник уехал на "Ладе", чьи номера удалось установить. Машина уже найдена – она сгорела на обочине трассы до Сурхахи.