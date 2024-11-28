Вестник Кавказа

В Ингушетии привели в порядок сферу коммунальных услуг

В Ингушетии привели в порядок сферу коммунальных услуг
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ингушетии в минувшем 2024 году провели большую работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которая упростила работу с их получателями, а сами жители теперь могут оплачивать услуги ЖКХ по единому платежному документу.

Власти Ингушетии навели основательный порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства – была проверена и откорректирована абонентская база получателей услуг ЖКХ и введен единый платежный документ для их потребителей, сообщает Минэкономразвития РФ.

"По информации руководителя единого оператора, в прошлом году власти региона завершили инвентаризацию абонентской базы и начали доставку единого платежного документа со счетами за воду, газ и электроэнергию"

- Минэкономразвития России

Теперь каждый житель республики и в частном, и в государственном секторе имеет возможность оплатить услуги без комиссии, в том числе онлайн - в приложении или через личный кабинет. Также ведомство сейчас наводит порядок в учете и контроле водоснабжения, передает "Интерфакс".

"Это то, чего ждут люди и ради чего мы всю эту работу проводим. Но без поддержки жителей дальше двигаться невозможно"

- замминистра экономического развития России Сергей Назаров

Сейчас коммунальщикам предстоит работа со злостными неплательщиками – она будет проводиться ресурсоснабжающими организациями совместно с судами и службой судебных приставов, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

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