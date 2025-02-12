Проспект Руставели в Тбилиси ожидает благоустройство

Проспект Руставели в Тбилиси теперь будет перекрыт не только оппозицией: власти города намерены провести ремонт главной улицы грузинской столицы. Работы будут вестись в течение лета.

Власти Тбилиси начнут ремонт проспекта Руставели в мае. Работы будут продолжаться до конца лета.

"Cама дорога изношена и находится в плохом состоянии. Очень много случаев возникновения ям и других повреждений, поскольку подземная инфраструктура не выдерживает критики"

– мэр Тбилиси Каха Каладзе

В планах властей капитально благоустроить главную улицу города, сделав из нее комфортное место для прогулок и отдыха жителей Тбилиси. Здесь смонтируют новое освещение, создадут площадки для ожидания автобусов, проведут озеленение.

Отметим, что проспект Руставели является самой популярной улицей для шествий грузинской оппозиции. Проспект регулярно перекрывается грузинскими протестующими.