Вестник Кавказа

США внесли в антироссийский санкционный список около 250 позиций

Государственный департамент США
© Фото: Динара Хаирова
Новые санкции против России ввела уходящая администрация Джо Байдена. Подробности озвучил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. В общей сложности в черный список добавлены порядка 250 физических и юрлиц.

Связи с Россией стали основанием для введения Вашингтоном новых санкций против отдельных людей, компаний и организаций, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, ограничения распространятся еще на примерно 250 физических и юрлиц.

"Из них Госдепартамент вводит санкции против более 150 частных и юридических лиц, которые вовлечены в оборонную промышленность России и поддержку ее оборонно-промышленной базы"

– Блинкен

Кроме того, примерно сто компаний, представляющих финансовый сектор, "оборонку" и "энергетику", стали объектами рестрикций Минфина США.

В их числе компании из Великобритании, Кыргызстана, КНР, ОАЭ и Турции. Подсанкционные физические лица имеют гражданство Китая, России, Турции и Германии.

Позже глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер выразил надежду, что новая администрация не будет отменять антироссийские санкции.

"Мы полагаем, что введенные нами санкции были эффективными в том, чтобы навредить экономике России, ограничивая в определенной степени ее способность финансировать свою военную машину"

– дипломат

По словам Миллера, администрация Байдена рассчитывает, что Дональд Трамп оставит рестрикции в силе. В то же время, пресс-секретарь подчеркнул, что решать это будет уже новая администрация.

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