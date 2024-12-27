США внесли в антироссийский санкционный список около 250 позиций

Связи с Россией стали основанием для введения Вашингтоном новых санкций против отдельных людей, компаний и организаций, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.
По его словам, ограничения распространятся еще на примерно 250 физических и юрлиц.
"Из них Госдепартамент вводит санкции против более 150 частных и юридических лиц, которые вовлечены в оборонную промышленность России и поддержку ее оборонно-промышленной базы"
– Блинкен
Кроме того, примерно сто компаний, представляющих финансовый сектор, "оборонку" и "энергетику", стали объектами рестрикций Минфина США.
В их числе компании из Великобритании, Кыргызстана, КНР, ОАЭ и Турции. Подсанкционные физические лица имеют гражданство Китая, России, Турции и Германии.
Позже глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер выразил надежду, что новая администрация не будет отменять антироссийские санкции.
"Мы полагаем, что введенные нами санкции были эффективными в том, чтобы навредить экономике России, ограничивая в определенной степени ее способность финансировать свою военную машину"
– дипломат
По словам Миллера, администрация Байдена рассчитывает, что Дональд Трамп оставит рестрикции в силе. В то же время, пресс-секретарь подчеркнул, что решать это будет уже новая администрация.