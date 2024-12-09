Вестник Кавказа

США объявили санкции против Иванишвили из-за его любви к Грузии - премьер

США объявили санкции против Иванишвили из-за его любви к Грузии - премьер
© Фото: сайт правительства Грузии
Патриотизм основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили стал причиной введения в отношении его очередных санкций со стороны Штатов. С таким заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Любовь к Грузии почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили вынудила США ввести в отношении его санкции, заявил руководитель правительства страны Ираклий Кобахидзе.

"Из-за того, что Бидзина Иванишвили защищал и служил интересам этой страны, он был де-факто под санкциями, а теперь оказался уже под формальными санкциями. Ничего особенного. Это просто награда за защиту национальных интересов нашей страны"

- Ираклий Кобахидзе

Напомним, что США анонсировали очередные ограничения против Иванишвили сегодня. Теперь все его активы в Штатах заморожены, также американские компании и граждане не смогут проводить с ним транзакции.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
650 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Бидзина Иванишвили попал под санкции США

Бидзина Иванишвили попал под санкции США

США пригрозили Грузии новыми санкциями

США пригрозили Грузии новыми санкциями

В Грузии понадеялись на Маска

В Грузии понадеялись на Маска

Санкции против Грузии 2024: причины и перспективы

Санкции против Грузии 2024: причины и перспективы

Байден хочет успеть ввести новые санкции против Грузии

Байден хочет успеть ввести новые санкции против Грузии

Санкции против Грузии скоро введут США

Санкции против Грузии скоро введут США

Выборы президента Грузии 2024: дата, прогнозы, протесты и обстановка на сегодня

Выборы президента Грузии 2024: дата, прогнозы, протесты и обстановка на сегодня

На санкции США против чиновников отреагировали в Грузии

На санкции США против чиновников отреагировали в Грузии

США ввели санкции против грузинских чиновников

США ввели санкции против грузинских чиновников

Американское посольство призвало Грузию освободить протестующих

Американское посольство призвало Грузию освободить протестующих

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы