США объявили санкции против Иванишвили из-за его любви к Грузии - премьер

Патриотизм основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили стал причиной введения в отношении его очередных санкций со стороны Штатов. С таким заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Любовь к Грузии почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили вынудила США ввести в отношении его санкции, заявил руководитель правительства страны Ираклий Кобахидзе.
"Из-за того, что Бидзина Иванишвили защищал и служил интересам этой страны, он был де-факто под санкциями, а теперь оказался уже под формальными санкциями. Ничего особенного. Это просто награда за защиту национальных интересов нашей страны"
- Ираклий Кобахидзе
Напомним, что США анонсировали очередные ограничения против Иванишвили сегодня. Теперь все его активы в Штатах заморожены, также американские компании и граждане не смогут проводить с ним транзакции.