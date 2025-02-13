Морозы и снегопады идут на Северный Кавказ

Настоящая зима нагрянет завтра в СКФО, причем аномальные холода будут сопровождаться необычными же для региона снегопадами, предупредили синоптики.

Жителей Северной Осетии, Ингушетии и Чечни в ближайшие пять дней ждет зимнее ненастье, предупредили в Гидрометцентре РФ.

В связи с непогодой в этих субъектах действует штормовое предупреждение.

"В период 20-25 февраля ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10-13 градусов, в период 20-21 февраля в большинстве районов пройдет снег, местами сильный снег, на дорогах гололедица, снежные заносы"

– синоптики

Ранее в погодном ведомстве заявили, что циклон принесет в ЮФО и СКФО морозы, снег и мокрый снег, непогода продлится со среды по субботу.

В следующие дни снегопады будут слабее, а вот столбики термометров останутся на прежнем аномальном уровне – средняя температура будет на 5-13 градусов ниже нормы.

В Чечне и Ингушетии до 21 февраля выпадут сильные осадки, в основном снег, ожидаются гололед и изморозь. Аналогичная ситуация завтра и послезавтра в Северной Осетии.

"При этом 20-22 февраля на черноморском побережье пройдет небольшой, местами умеренный снег, в восточной половине Краснодарского края, Адыгее, в Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне и в Дагестане в ночные часы местами ожидается температура минус 20 градусов и ниже"

– синоптики

Далее, с воскресенья по 27 февраля, в ЮФО и СКФ также будет морозно, но все чуть потеплеет: среднесуточная будет на 5-9 градусов ниже обычной для этого периода.