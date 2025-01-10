Юг России ждут аномальные морозы?

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резком понижении температуры на юге России и на Северном Кавказе: температура воздуха здесь в ближайшие дни будет существенно ниже нормы.

В ряд регионов юга европейской части России в ближайшие дни придет резкое похолодание – температура воздуха в ЮФО и СКФО упадет ниже нормы на 5-9 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жителям Ставрополья, а также Волгоградской и Ростовской областей в ближайшие дни следует подготовиться к 20-градусным морозам, на Кубани и в Адыгее с 19 по 23 февраля будет от -12 до -19 градусов, холодно – до -13 градусов – будет и в Калмыкии, предупредил синоптик, передает ТАСС.

Февральские погодные катаклизмы ждут и регионы Северного Кавказа: здесь с 20 по 23 февраля температура будет на 6-13 градусов ниже нормы, а кое-где морозы будут доходить до -21 градуса, добавил Роман Вильфанд, отметив: в разных регионах СКФО местами еще лежит снег.