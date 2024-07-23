Россия и Азербайджан — надежные союзники. Когда достроят «Север-Юг»? Отношения России и Турции

Аналитик Марина Лагутина обсудила с заместителем председателя Ассоциации российских дипломатов Андреем Баклановым новости мира и региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина обсудила с Андреем Баклановым по видеосвязи значение проекта «Север-Юг» для России, Азербайджана, Ирана и всего региона, новое устройство отношений между странами в XXI веке, российско-турецкие отношения, а также способы избежать негативных моментов в отношениях России и Азербайджана.