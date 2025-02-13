Мужчину насмерть сбил поезд в Невинномысске

В Невинномысске мужчину сбил поезд, он скончался на месте. Следственные органы начали проверку для установления всех обстоятельств.

Руководитель Невинномысска Михаил Миненков в своем телеграм-канале рассказал о несчастном случае, который произошел на железной дороге.

Глава города в Ставропольском крае заявил, что мужчина оказался под колесами поезда. От полученных травм он скончался на месте.

На месте находятся экстренные службы, а следственные органы начали проверку для установления обстоятельств случившегося.

Мэр Невинномысска призвал горожан быть внимательными и аккуратными. Он добавил, что поезд не может остановиться перед человеком, как автомобиль.