Иномарка столкнулась с грузовиком на трассе "Кавказ" на Ставрополье

Автоавария с участием двух иномарок и грузовика произошла в Ставропольском крае. В результате пострадали женщина с ребенком, они находятся в больнице.

В результате автоаварии в Кочубеевском округе Ставропольского края пострадали 36-летняя женщина с двухлетним ребенком, пишет пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на участке трассы "Кавказ". Известно, что 62-летний водитель "Тойоты" при перестроении помешал другой "Тойоте", которая затем столкнулась с грузовиком.

Отмечается, что двое пассажиров иномарки – женщина и ребенок – получили ранения и было доставлены в больницу Невинномысска.

В ведомстве добавили, что владелец "Тойоты" является выходцем из соседнего региона. Он четырежды за два года привлекался к ответственности за нарушение правил ПДД.