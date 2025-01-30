Вестник Кавказа

Подростка на самокате сбила иномарка в Ставрополе

Знак запрета езды на самокате
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ДТП с несовершеннолетним на электросамокате случилось накануне вечером в Ставрополе. Тинейджер выжил, но получил травмы, он находится в больнице. Кто виноват в аварии – установят правоохранители.

Юноша на электросамокате был сбит автомобилем накануне вечером в Ставрополе, рассказали в краевой Госавтоинспекции.

ДТП случилось примерно в шесть часов вечера на Российском проспекте. Установлено, что машина Toyota, за рулем которой был 20-летний местный житель, наехала на 17-летнего молодого человека, когда он пересекал проезжую часть по пешеходному переходу со светофором, но не пешком, а на электросамокате, который был взят в аренду.

Водитель утверждает, что юноша переезжал дорогу прямо на электросамокате, причем на красный свет.

При столкновении тинейджер пострадал, его госпитализировали. В ГАИ отметили, что на нем не было шлема, защитной экипировкой юноша также пренебрег. Водитель во время аварии был трезв. За те два года, которые он водит машину, он один раз нарушил ПДД.

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