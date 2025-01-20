Вестник Кавказа

Во Владикавказе запретили электросамокаты в центре города

Во Владикавказе запретили электросамокаты в центре города
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проезд на электросамокате запретили в пешеходной зоне центра Владикавказа.

Во Владикавказе ввели запрет на использование электросамокатов в историческом центре столицы Северной Осетии, передали городские власти. 

Сообщается, что пользователям самокатов с двигателем запретили перемещение по главной пешеходной улице Владикавказа. Решение было принято после анализа трафика в историческом центре города. 

Отмечается, что запрет введен на ул Г. Баева от Армянской до пл. Свободы, на ул  Ч. Баева  – от Армянской до пл. Свободы, а также на проспекте Мира от пл. Свободы до ул. Кирова.

Отметим, что в прошлом году власти Геленджика ввели запрет на движение на электросамокатах и велосипедах по городской набережной. Также там были демонтированы велодорожки.

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