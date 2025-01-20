Вестник Кавказа

Дорога в объезд Владикавказа почти готова

Дорога в объезд Владикавказа почти готова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рабочие на 70% завершили строительство объездной дороги столицы Северной Осетии. Проект имеет большое значение для республики. Окончание работ запланировано на 2026 год.

Строительство транспортной магистрали в объезд Владикавказа завершено на 70%, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло после встречи с руководителем ФКУ Упрдор "Кавказ" Александром Лукашуком.

"Работы идут ускоренными темпами. Дорожники устроили почти 12 км земляного полотна и свыше 7 км выравнивающего и нижнего слоёв асфальтобетона. Установили более 830 опор линий наружного электроосвещения. А ещё завершили реконструкцию моста через реку Чёрная и возвели новый мост на съезде транспортной развязки"

- Сергей Меняйло

На данный момент рабочие продолжают работы. Они делают отсыпку и уплотнение земляного полотна автодороги, планируют откосы и выполняют другие работы. Сергей Меняйло подчеркнул, что благодаря трехслойному асфальтобетонному покрытию дорога будет устойчива к большим нагрузкам.

Лидер республики также подчеркнул важность проекта для Северной Осетии, так как она разгрузит дороги в регионе и улучит пропускную способность Владикавказа - столицы республики.

Открытие дороги запланировано на 2026 год.

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