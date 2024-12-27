Вестник Кавказа

Многоквартирные дома Владикавказа обзаведутся новыми лифтами

Лифт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 100 новых лифтов получат 34 многоквартирных дома в столице Северной Осетии в 2025 году. Сейчас в республику прибыло 24 подъемника.

В столице Северной Осетии будет проведена работа по модернизации 23 многоквартирных домов. В них планируется заменить 102 лифта в 2025 году, рассказал глава республики Сергей Меняйло.

"Замену лифтов осуществим по региональной программе капитального ремонта"

- Сергей Меняйло

Он передал, что 24 новых лифта уже находятся в Северной Осетии, остальные будут доставлены позже.

Как только оборудование будет доставлено во Владикавказ, специалисты начнут работы по установке.

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