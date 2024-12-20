Вестник Кавказа

Торговый центр во Владикавказе заработал после пожара

Торговый центр
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спустя два дня ТЦ в столице Северной Осетии возобновил работу. На данный момент закрытым остался только 4 этаж, так как он особенно сильно пострадал в результате недавнего ЧП.

Торговый центр «Алания Молл» во Владикавказе открылся после пожара, случившегося из-за падения осколков беспилотника, рассказал руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Первые три этажа ТЦ, пострадавшие в незначительной степени во время взрыва и пожара, уже работают, четвертый этаж открыт частично, на его полное восстановление потребуется время»

- Сергей Меняйло

Он передал, что важнейшей задачей для властей было как можно быстрее открыть ТЦ, чтобы бизнес понес меньше убытков из-за ЧП.

Telegram-канал Сергея Меняйло

Напомним, что возгорание в столичном ТЦ произошло два дня назад. Первоначально считалось, что ЧП вызвал взрыв газа, однако позже выяснилось, что пожар стал последствием обломков БПЛА.

Сергей Меняйло пообещал, что республиканские власти окажут финансовую помощь предпринимателям, чей бизнес пострадал из-за происшествия.

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