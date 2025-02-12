Грузия начала зарабатывать на улитках

Грузия открывает для себя новое перспективное направление – выращивание улиток. Страна в прошлом году экспортировала моллюсков на $1,7 млн.

Грузия активно развивает улиточный бизнес. Страна нарастила экспорт моллюсков почти вдвое за прошлый год, поставки принесли $1,7 миллиона долларов, передает Сакстат.

Сообщается, что поставки моллюсков составили около 270 тонн. В 2023 году страна отправила 150 тонн моллюсков, которые принесли порядка $1,3 млн.

Лидером по закупкам грузинских улиток стала Франция, которая закупила 158 тонн. Также любители экзотики нашлись и в Турции, куда отправилось около 88 тонн улиток.

Отметим, что мировым лидером по производству этих моллюсков является Марокко, на долю которого приходится более 80% рынка.