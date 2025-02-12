Трамп назвал вероятной встречу с Путиным в феврале

Президент США считает, что его встреча с российским лидером может произойти до конца месяца. По мнению Трампа, встреча в феврале вероятна.

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь допустил, что может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным до конца текущего месяца.

На вопрос журналистов о встрече с Путиным в феврале, Трамп ответил: "Вероятно".

Накануне в Саудовской Аравии встретились делегации РФ и США, по итогу конкретная дата очной встречи лидеров двух государств не была определена.

Отметим, что Трамп дал высокую оценку состоявшемуся диалогу в Эр-Рияде. Он заявил, что переговоры были "очень хорошими", теперь он еще больше уверен в возможности заключения сделки по ситуации на Украине.