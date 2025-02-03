Спасатели приостановили поиски пропавших туристов в Северной Осетии

Спасатели временно прекратили поиски пропавших альпинистов в Дигорском ущелье Северной Осетии. В МЧС объяснили это сильным снегопадом и плохой видимостью.
Сотрудники МЧС России приостановили поиски туристов в Северной Осетии. В пресс-службе ведомства объяснили это решение сильными снегопадами и угрозой схода лавины.
"Из-за плохой видимости и угрозы повторного схода лавины сотрудники ведомства вынуждены переждать непогоду"
– МЧС по Северной Осетии
Ранее двое альпинистов перестали выходить на связь в районе Дигорского ущелья республики. В спасательной операции принимают участие семь человек.