Вестник Кавказа

Спасатели приостановили поиски пропавших туристов в Северной Осетии

Спасатели приостановили поиски пропавших туристов в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели временно прекратили поиски пропавших альпинистов в Дигорском ущелье Северной Осетии. В МЧС объяснили это сильным снегопадом и плохой видимостью.

Сотрудники МЧС России приостановили поиски туристов в Северной Осетии. В пресс-службе ведомства объяснили это решение сильными снегопадами и угрозой схода лавины. 

"Из-за плохой видимости и угрозы повторного схода лавины сотрудники ведомства вынуждены переждать непогоду"

– МЧС по Северной Осетии 

Ранее двое альпинистов перестали выходить на связь в районе Дигорского ущелья республики. В спасательной операции принимают участие семь человек.

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