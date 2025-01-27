Еще две лавины накрыли район поиска туристов в Северной Осетии

Спасатели в Северной Осетии продолжают искать двух альпинистов, которые пропали в горах республики. Поиски осложняются из-за обильного снегопада.

В районе поиска двух альпинистов в Северной Осетии сошли еще две лавины. Об этом сказано в сообщении, распространенном 19 февраля МЧС России.

"В горах Северной Осетии сильный снегопад, видимость минимальная. Действует штормовое предупреждение о лавинной опасности, оно продлится еще несколько суток"

– пресс-служба ведомства

В МЧС предупредили, что угроза образования лавин по-прежнему сохраняется.

Напомним, связь с двумя альпинистами пропала, когда они находились в районе ущелья Танадон. На их поиски выдвинулась группа спасателей из семи человек.