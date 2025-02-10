Вестник Кавказа

Непогода привела к режиму ЧС в Северной Осетии

Непогода привела к режиму ЧС в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории Северной Осетии действует режим ЧС. Его введение связано с неблагоприятными погодными условиями и ограничением проезда через Верхний Ларс грузового транспорта.

В Северной Осетии объявлен режим ЧС, предупредил глава региона Сергей Меняйло на своей странице в соцсети.

Накануне вечером из-за снегопада дорога на границе РФ и Грузии была закрыта для грузовиков.

"В связи с ухудшением погодных условий и закрытием Военно-Грузинской дороги для большегрузного транспорта с 11.00 в Северной Осетии введен режим ЧС"

– Меняйло

Он добавил, что в Северной Осетии также могут ввести ограничение на въезд для большегрузов - если все стоянки для подобных автомобилей будут заполнены.

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