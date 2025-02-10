Непогода привела к режиму ЧС в Северной Осетии

На территории Северной Осетии действует режим ЧС. Его введение связано с неблагоприятными погодными условиями и ограничением проезда через Верхний Ларс грузового транспорта.
В Северной Осетии объявлен режим ЧС, предупредил глава региона Сергей Меняйло на своей странице в соцсети.
Накануне вечером из-за снегопада дорога на границе РФ и Грузии была закрыта для грузовиков.
"В связи с ухудшением погодных условий и закрытием Военно-Грузинской дороги для большегрузного транспорта с 11.00 в Северной Осетии введен режим ЧС"
– Меняйло
Он добавил, что в Северной Осетии также могут ввести ограничение на въезд для большегрузов - если все стоянки для подобных автомобилей будут заполнены.