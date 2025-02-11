Ильхам Алиев: Карабах и Восточный Зангезур возрождаются на глазах

Можно воочию увидеть, как возрождаются Карабах и Восточный Зангезур, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он также отметил важность создания наилучших условий для бывших вынужденных переселенцев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с жителями села Баллыджа Ходжалинского района и рассказал о возрождении Карабаха и Восточного Зангезура после десятилетий вражеской оккупации.

Он передал, что в селе Баллыджа работы завершены в 137 домах, еще около 60 будут восстановлены в будущем. Сейчас в населенном пункте проживают 460 бывших вынужденных переселенцев.

"Мы восстановили дома, имеются хорошие возможности для ведения сельского хозяйства, земля плодородная, воздух чистый. Весь Карабахский регион, Восточно-Зангезурский регион возрождаются, и мы это воочию видим каждый день"

- Ильхам Алиев

Он также заявил, что долг Азербайджана - создать наилучшие условия для людей, живших с тоской по Родине.

"Сегодня это и моя главная обязанность как Президента. Мы положили конец оккупации, в 2023 году в результате антитеррористической операции освободили этот регион от оккупации"

- Ильхам Алиев

В селе Баллдыжа и сотни других населенных пунктах постепенно восстанавливается жизнь благодаря освобождению этих территорий от оккупации, подчеркнул президент Азербайджана.