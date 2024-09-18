Президент Азербайджана совершает визит в Ханкенди

Ильхам Алиев сегодня находится в городе Ханкенди. Он принял участие в открытии отеля Bulud и в закладке Парка Победы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл в Ханкенди, где принял участие в открытии объектов и закладке Парка Победы.

Азербайджанский лидер поучаствовал в открытии отеля Bulud, который прошел капитальный ремонт и реконструкцию и снова готов принимать гостей. Отель на 45 номеров может одновременно принимать 91 гостя. В пятиэтажном здании помимо номеров размещены кафе, Lobby lounge, открытый и закрытый рестораны. Открытие отеля создаст 50 рабочих мест.

Также Ильхам Алиев заложил Парк Победы в Ханкенди.