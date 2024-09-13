Лидеры Азербайджана и Узбекистана открыли фабрику в Ханкенди

На освобожденных территориях Азербайджана сегодня открылась швейная фабрика. Предприятие открыли по видеосвязи президенты Азербайджана и Узбекистана.
Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Узбекистана Шавкат Мирзиеева по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия нового предприятия в городе Ханкенди.
Сегодня в Ханкенди в Карабахском экономическом районе АР открылась швейная фабрика. Лидеры двух стран, находящиеся в Баку, где в эти дни проходит COP29, приняли участие в открытии предприятия в рамках двусторонней встречи на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.