Вестник Кавказа

Лидеры Азербайджана и Узбекистана открыли фабрику в Ханкенди

Лидеры Азербайджана и Узбекистана открыли фабрику в Ханкенди
На освобожденных территориях Азербайджана сегодня открылась швейная фабрика. Предприятие открыли по видеосвязи президенты Азербайджана и Узбекистана.

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Узбекистана Шавкат Мирзиеева по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия нового предприятия в городе Ханкенди.

Сегодня в Ханкенди в Карабахском экономическом районе АР открылась швейная фабрика. Лидеры двух стран, находящиеся в Баку, где в эти дни проходит COP29, приняли участие в открытии предприятия в рамках двусторонней встречи на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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