Основан футбольный клуб "Ханкенди

Футбольный клуб "Ханкенди" создан в Азербайджане. Он будет играть в Лиге регионов. Домашние матчи будут проводиться в городе Шамахы.

В Азербайджане основали футбольный клуб "Ханкенди", он заявлен в Лигу регионов сезона 2024-2025.

Отмечается, что Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила участие команды в новом сезоне.

Домашние игры клуб будет проводить на поле олимпийского центра в Шамахы. В ближайшее время будут объявлены состав и главный тренер.

Основателем клуба стал Эльнур Меджидов, который руководит мини-футбольным клубом "Реал Баку".