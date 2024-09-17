Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" озвучило бюджет на сезон

матч махачкалинского и московского
© Фото: сайт “Динамо“ Махачкала
Руководство махачкалинского "Динамо" рассказало о годовом бюджете клуба. Половину суммы команда получает из бюджета республики.

Гендиректор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов назвал бюджет клуба на сезон 2024/25. По его словам, он составляет примерно 1,2 млрд рублей.

"Всегда хочется больше. Но сегодняшний этап мы проходим с этими деньгами. Дальше научимся – будем зарабатывать больше"

– гендиректор махачкалинцев

Он подчеркнул, что их задача – уменьшить на каком-то этапе нагрузку на регион, передает "РБ Спорт".

"Это правильный путь, о котором нам говорит глава региона, и мы сами понимаем это. На начальном этапе республика нам помогает"

– Шамиль Газизов

Он добавил, что республика дает клубу полмиллиарда рублей.

Турнирная таблица

После 9 туров "Динамо" Махачкала располагается на девятой строчке чемпионата России. В активе команды 9 очков. В следующем туре махачкалинцы сыграют с московским "Динамо". Игра пройдет в Каспийске 29 сентября.

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