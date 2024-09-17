Махачкалинское "Динамо" озвучило бюджет на сезон

Гендиректор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов назвал бюджет клуба на сезон 2024/25. По его словам, он составляет примерно 1,2 млрд рублей.
"Всегда хочется больше. Но сегодняшний этап мы проходим с этими деньгами. Дальше научимся – будем зарабатывать больше"
– гендиректор махачкалинцев
Он подчеркнул, что их задача – уменьшить на каком-то этапе нагрузку на регион, передает "РБ Спорт".
"Это правильный путь, о котором нам говорит глава региона, и мы сами понимаем это. На начальном этапе республика нам помогает"
– Шамиль Газизов
Он добавил, что республика дает клубу полмиллиарда рублей.
Турнирная таблица
После 9 туров "Динамо" Махачкала располагается на девятой строчке чемпионата России. В активе команды 9 очков. В следующем туре махачкалинцы сыграют с московским "Динамо". Игра пройдет в Каспийске 29 сентября.