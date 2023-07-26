Второе динамовское дерби в Кубке России снова остается за Москвой

В Махачкале состоялась встреча в рамках Кубка России между местным "Динамо" и одноклубниками из Москвы. Победу в игре одержали гости.

Встреча группового этапа Кубка России между махачкалинским и московским "Динамо" состоялась в Махачкале.

Победу в матче одержали московские "динамовцы". Первыми счет в игре открыли гости, голы на свой счет оформили Даниил и Артур Гомес Лоренсо.

Однако махачкалинцы усилиями нападающих – Сердера Сердерова и Гамида Агаларова – сравняли счет.

В серии послематчевых пенальти удача сопутствовала московской команде, которая реализовала все 11-метровые удары.