Махачев готов финансово помочь махачкалинскому клубу "Динамо"

Махачев заявил о готовности финансово помогать махачкалинскому "Динамо" при необходимости. Клуб из Махачкалы является дебютантом РПЛ.

Ислам Махачев, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата, готов помогать родному городу и его спортивным коллективам. В связи с этим, Махачев выразил готовность финансово поддержать махачкалинский футбольный клуб "Динамо" в случае возникновения финансовых трудностей.

"Если у клуба будет какая-то нужда, почему бы не помочь родной команде? Потому что это поддержка для всей республики. На матч со "Спартаком" пришел весь стадион. Еще многие мне писали, чтобы помог с билетами"

– Ислам Махачев

Помощь Махачева не только является актом щедрости, но и подтверждением того, что успешные спортсмены понимают важность поддержки местных спортивных инициатив. Многие спортсмены по всему миру выступают за развитие спорта в своих регионах, вкладывая средства и время в местные спортивные клубы.