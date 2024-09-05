Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" поделило очки со "Спартаком"

Махачкалинское "Динамо" поделило очки со "Спартаком"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Динамо" Махачкала сыграл вничью со "Спартаком" в рамках очередного тура чемпионата России по футболу. "Ахмат" уступил на выезде столичным динамовцам.

Матчем махачкалинского "Динамо" и московского "Спартака" в Каспийске завершился 8-й тур чемпионата России по футболу. Команды сыграли вничью 1:1.

На 20-й минуте нападающий Манфред Угальде вывел гостей вперед, а на 36-й минуте динамовцы отыгрались благодаря автоголу полузащитника Руслана Литвинова.

Также сегодня провел свою встречу под руководством нового главного тренера грозненский "Ахмат". Подопечные Сергея Ташуева уступили в гостях столичному "Динамо" со счетом 2:4. У победителей голами отметились полузащитники Хорхе Карраскаль (43-я минута, с пенальти), Денис Макаров (90+9), Лука Гагнидзе (90+3) и нападающий Константин Тюкавин (48-я). У "Ахмата" отличились нападающий Мауро Луна Диале (54-я) и полузащитник Лечи Садулаев (63-я). Проиграв "Динамо", грозненская довела свою безвыигрышную серию в национальном первенстве до 8 игр.

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