Махачкалинское "Динамо" поделило очки со "Спартаком"

Матчем махачкалинского "Динамо" и московского "Спартака" в Каспийске завершился 8-й тур чемпионата России по футболу. Команды сыграли вничью 1:1.
На 20-й минуте нападающий Манфред Угальде вывел гостей вперед, а на 36-й минуте динамовцы отыгрались благодаря автоголу полузащитника Руслана Литвинова.
Также сегодня провел свою встречу под руководством нового главного тренера грозненский "Ахмат". Подопечные Сергея Ташуева уступили в гостях столичному "Динамо" со счетом 2:4. У победителей голами отметились полузащитники Хорхе Карраскаль (43-я минута, с пенальти), Денис Макаров (90+9), Лука Гагнидзе (90+3) и нападающий Константин Тюкавин (48-я). У "Ахмата" отличились нападающий Мауро Луна Диале (54-я) и полузащитник Лечи Садулаев (63-я). Проиграв "Динамо", грозненская довела свою безвыигрышную серию в национальном первенстве до 8 игр.