Вестник Кавказа

Азербайджанский клуб подписал поборовшего тяжелую болезнь футболиста

Абдуллайи Шуайбу
© Фото: сайт футбольного клуба “Кяпаз“
Новым игроком ФК "Габала" стал нигериец Абдуллайи Шуайбу. Прошлой осенью у него диагностировали тяжелое заболевание.

Футбольный клуб "Габала", выступающий в первой лиге Азербайджана, усилился нигерийским нападающим Абдуллайи Шуайбу. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

Соглашение с 22-летним форвардом рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год.

В прошлом сезона Шуайбу защищал цвета "Кяпаза", однако осенью он покинул клуб из-за тяжелой болезни. У игрока обнаружили гепатит B.

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