Новый тренер сборной Азербайджана пообещал изменить футбол в стране

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш уверен, что ему удастся изменить в лучшую сторону национальную команду. Об этом он заявил на пресс-конференции, прошедшей накануне после матча Лиги Наций с командой Словакии.
"Я на 100% уверен, что изменю эту команду в лучшую сторону. Если будем работать над ментальностью, то сможем вместе изменить будущее азербайджанского футбола"
– Фернанду Сантуш
Португальский наставник отметил, что игрокам предстоит поменять свое мышление.
"Главное, мы должны изменить наше ментальное мышление и понять, что можем как хорошо обороняться, так и строить сильные атаки. Если повысим уровень интенсивности игры, в будущем добьемся успешных результатов"
– главный тренер сборной
Напомним, в первой встрече под руководством Сантуша сборная Азербайджана уступила дома команде Швеции. (1:3). Накануне азербайджанская команда проиграла на выезде Словакии (0:2).