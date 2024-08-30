Вестник Кавказа

Новый тренер сборной Азербайджана пообещал изменить футбол в стране

Фернанду Сантуш
© Фото: сайт АФФА
Фернанду Сантуш выразил уверенность в том, что при нем сборная Азербайджана по футболу станет сильнее. Он подчеркнул, что для этого в первую очередь нужно изменить ментальность игроков.

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш уверен, что ему удастся изменить в лучшую сторону национальную команду. Об этом он заявил на пресс-конференции, прошедшей накануне после матча Лиги Наций с командой Словакии.

"Я на 100% уверен, что изменю эту команду в лучшую сторону. Если будем работать над ментальностью, то сможем вместе изменить будущее азербайджанского футбола"

– Фернанду Сантуш

Португальский наставник отметил, что игрокам предстоит поменять свое мышление.

"Главное, мы должны изменить наше ментальное мышление и понять, что можем как хорошо обороняться, так и строить сильные атаки. Если повысим уровень интенсивности игры, в будущем добьемся успешных результатов"

– главный тренер сборной

Напомним, в первой встрече под руководством Сантуша сборная Азербайджана уступила дома команде Швеции. (1:3). Накануне азербайджанская команда проиграла на выезде Словакии (0:2).

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