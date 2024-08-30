Сборная Азербайджана по футболу уступила в дебютном матче при Сантуше

В четверг вечером в Баку состоялась встреча Лиги Наций между сборными Азербайджана и Швеции. Команды забили на двоих четыре мяча.

Сборная Азербайджана по футболу провела 5 сентября в Баку свой первый матч под руководством португальского специалиста Фернанду Сантуша. Встреча первого тура группы C1 Лиги наций против команды Швеции завершилась в пользу гостей со счетом 3:1.

Шведы вышли вперед на 65-й минуте после точного удара нападающего Александера Исака. А на 71-й минуте он отправил второй мяч в сетку ворот азербайджанской команды. На 80-й минуте форвард Виктор Дьокереш реализовал пенальти, сделав счет крупным.

На 82-й минуте сборная Азербайджана сумела отыграть один мяч благодаря голу нападающего Рената Дадашова.

Напомним, в июне текущего года новым главным тренером сборной Азербайджана был назначен Фернанду Сантуш, под руководством которого национальная команда Португалии стала чемпионом Европы 2016 года. На этом посту он сменил итальянца Джанни Де Бьязи.