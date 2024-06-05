Сборную Азербайджана по футболу возглавил Фернанду Сантуш

Фернанду Сантуш стал новым наставником азербайджанской сборной Азербайджана. Соглашение с ним подписан по схеме 3+1.

Новым главным тренером сборной Азербайджана по футболу стал 69-летний Фернанду Сантуш. Об этом сказано на сайте Ассоциации футбольных федераций республики.

С португальским специалистом подписано трехлетнее соглашение с возможностью продления еще на один.

В четверг Сантуш провел встречу с главой АФФА Ровшаном Наджафом. Стороны обсудили поставленные перед сборной цели и работу, которую предстоит проделать для создания сильного и конкурентоспособного коллектива.

"В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о дальнейших планах развития азербайджанского футбола, в том числе о развитии детского футбола и других вопросах"

– пресс-служба АФФА

Напомним, под руководством Сантуша сборная Португалия стала победителем чемпионата Европы 2016 года.

Сборная Азербайджана не смогла пробиться на Евро-2024, которое стартует в Германии уже в эту пятницу. В отборочной группе с Бельгией, Австрией, Швецией и Эстонией азербайджанские футболисты заняли четвертую строчку.