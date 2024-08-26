Ильхам Алиев назначил дату Дня города для Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенда и Агдере

Дни городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере будут праздноваться 20 сентября ежегодно. Об этом распорядился президент АР Ильхам Алиев.

Отныне 20 сентября для азербайджанских городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере не только дата освобождения от оккупации, а официальный праздник. Президент республики Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому в этот день будут проходить Дни городов.

"Министерству культуры Азербайджанской Республики совместно с соответствующими специальными представительствами Президента Азербайджанской Республики принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего Распоряжения"

- Ильхам Алиев

Ранее собственные дни города получили и другие населенные пункты в Азербайджане, освобожденные от оккупации.