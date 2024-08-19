День города во второй раз ярко отметили в Лачине

В городе Лачине сегодня уже во второй раз торжественно отметили День города. Фото с праздника распространило министерство культуры Азербайджана.

Сегодня в Лачине торжественно и весело отпраздновали День города, рассказали в Минкультуры Азербайджана.

Церемония открытия прошла на Площади флага. Ее организаторами выступили министерство культуры и специальное представительство президента Азербайджана в Лачинском районе при поддержке ООО Bakı Abadlıq Xidməti.

В церемонии участвовали официальные лица, деятели культуры и другие гости, а также лачинцы, возвратившиеся в родной край.

Сначала образцовый военный оркестр Минобороны исполнил гимн Азербайджана.

Затем спецпредставитель президента в Лачинском районе Масим Мамедов поздравил жителей с Днем города, обратив внимание на то, что День города в Лачине отмечается уже второй раз. Праздник был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева "Об учреждении дней городов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики", которое глава государства подписал 31 июля 2023 года.

После открытия прошло шествие, его участники начали путь от Площади флага и завершили его у киноцентра Lacinema. Гости ознакомились с художественной выставкой "Мой Лачин" и фотовыставкой "Лачин – на крыльях времени".

Ко второй годовщине возрождения Лачина была подготовлена масштабная праздничная программа. На панорамной террасе Лачина прошли мастер-классы по народному декоративно-прикладному творчеству. Их участники могли попробовать свои силы в шебеке, плетении, керамике, медном деле и др. На берегу реки Хакари прошла ярмарка "Джан Лачин", где была представлена лачинская кухня, прошел час поэзии "Дыхание гор", были устроены мероприятия для детей, такие как запуск воздушных змеев, маскарад, игры с шарами и мешками, фейс-арт и т.д.

Кроме того, в программу вошел показ документального фильма "Шуша, ты свободна!", созданного совместно Baku Media Center и киностудией Salnamə при поддержке Минкультуры. Его режиссером стал Джавидан Шарифов, продюсерами выступили Назим Гусейнов и Орман Алиев.

В кинокартине впервые были показаны ключевые моменты Шушинской операции, которая стала одной из ярчайших страниц современной военной истории. В него включены интервью азербайджанских солдат и офицеров, участников Шушинской операции, боевой путь спецназа, сыгравшего важнейшую роль в освобождении города Шуша, и эксклюзивные кадры, которые были сняты во время операции.

Детям показали мультфильмы "Украденная весна", "Тыг-тыг и его друзья в поисках чудес" и "Мой маленький принц", снятых по заказу Минкультуры. Состоялась интерактивная выставка Qoçdaş. Независимый детский театр Oyuq показал сценки по мотивам национальных сказок с участием любимых героев. Прошла концертная программа, а Шушинский государственный музыкально-драматический театр показал спектакль "Красная Шапочка".

Увенчал праздник масштабный гала-концерт на берегу реки Хакари с участием мастеров искусств.