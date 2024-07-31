Вестник Кавказа

В Азербайджане отпразднуют День Лачина

Вид на Лачин
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Завтра в Азербайджане во второй раз отметят новый праздник, введенный в стране всего год назад – День города Лачин, утвержденный распоряжением президента страны Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года.

Завтра, 26 августа, в Азербайджане уже во второй раз торжественно отметят новый праздник - День города Лачин.

К новой дате при поддержке министерства культуры страны, а также специального представительства президента Азербайджана в Лачинском районе составлена обширная праздничная программа – конечно, большей частью  она касается освобожденного от армянской оккупации города, однако вторая годовщина его возрождения будет отмечаться по всей стране, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Новая дата в календаре знаменательных дней Азербайджана появилась в прошлом, 2023 году – она была учреждена распоряжением президента страны Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года "Об учреждении дней города на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" и впервые отпразднована в августе минувшего года.

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