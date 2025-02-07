Вестник Кавказа

Верхний Ларс собрал полторы тысячи грузовиков

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проезда из России в Грузию на таможенном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают уже более 1,5 тысячи грузовиков – прогноз погоды на территории Грузии пессимистичный, трасса может оставаться закрытой до конца недели.

Таможенный пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе России и Грузии остается закрытым, а число грузовых автомобилей, ожидающих проезда по Военно-Грузинской дороге со стороны России, превысило 1,5 тыс.

На данный момент в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" зарегистрированы 1550 большегрузов, сообщает сайт центра организации дорожного движения Северной Осетии, передает "Интерфакс".

В горах Грузии продолжает бушевать непогода и идут сильные снегопады, в ближайшие дни вплоть до выходных улучшения синоптики не прогнозируют, Военно-Грузинская дорога продолжает оставаться закрытой для всех видов транспорта.

Напомним, единственная дорога, связывающая Россию и Грузию, в воскресенье вечером закрылась для большегрузов, а накануне утром полностью встала из-за снегопадов. Такое решение было принято в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, трасса была закрыта с 06:15 мск до особого распоряжения. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в понедельник ввел режим ЧС на территории региона из-за ухудшения погоды.

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