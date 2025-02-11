Вестник Кавказа

В Казахстане назвали предварительную причину трагедии в Улытауской области

В Казахстане назвали предварительную причину трагедии в Улытауской области
© Фото: пресс-служба правительства Казахстана
Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сегодня на заседании правительства страны назвал предварительную причину ЧП на руднике в Улытауской области – правительственная комиссия выяснила: это взрыв природного газа.

Сегодня стали известны первые итоги работы правительственной комиссии Казахстана по расследованию гибели горняков в Улытауской области страны, их представил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

По данным комиссии, предварительной причиной ЧП на руднике, унесшего семь жизней, стал взрыв природного газа, заявил вице-премьер, передает Sputnik Казахстана.

"Сейчас работа на шахте приостановлена. Созданы две специальные подкомиссии: одна должна выяснить причины возникновения аварии, вторая – выявить, какие были нарушения техники безопасности"

- Канат Бозумбаев

Работы по расследованию причин аварии и нарушений техники безопасности завершатся в течение 10 дней, за это время подкомиссии проведут все необходимые экспертизы, добавил Бозумбаев.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник казахстанские спасатели обнаружили тела всех семи горняков на руднике Жомарт ТОО "Корпорация Казахмыс" в Улытауской области, где накануне произошел обвал породы. Шестеро рабочих были найдены достаточно быстро – все они погибли, поиск седьмого сотрудника ТОО "Корпорация Казахмыс" продлился чуть дольше – его тело было найдено лишь под утро.

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