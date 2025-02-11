Вестник Кавказа

Все горняки на руднике в Улытауской области погибли

Все горняки на руднике в Улытауской области погибли
© Фото: пресс-служба президента Казахстана
Спасатели в течение ночи обнаружили тела всех семи горняков на руднике Жомарт ТОО "Корпорация Казахмыс" в Улытауской области, где накануне произошел обвал породы.

Всю ночь группировка сил и средств МЧС Казахстана продолжала поисковые работы на руднике Жомарт ТОО "Корпорация Казахмыс" в Улытауской области, сообщили в МЧС Казахстана.

Шестеро рабочих были найдены достаточно быстро – все они погибли, поиск сельмого сотрудника ТОО "Корпорация Казахмыс" продлился чуть дольше – его тело было найдено лишь под утро. Шахтеров искали сотрудники ДЧС области и непосредственно на месте происшествия работают оперативные штабы, передает Sputnik Казахстан.

"В ходе поисково-спасательных работ на руднике, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс", было найдено тело седьмого сотрудника. Его личность устанавливается. Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы"

- МЧС Казахстана

Акимат Улытауской области окажет материальную поддержку семьям погибших горняков, корпорация "Казахмыс" обещала выплатить семьям погибших на руднике Жомарт горняков зарплаты за 10 лет и оплатит обучение для их детей, а также погасит все кредиты и займы погибших работников, а семьям назначить ежемесячные выплаты по потере кормильца.

В связи с обрушением шахты в области Улытау создана правительственная комиссия. На место происшествия должен выехать вице-премьер Канат Бозумбаев. Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

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