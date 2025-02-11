Вестник Кавказа

На руднике в Казахстане произошло обрушение породы

На руднике в Казахстане произошло обрушение породы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Улытауской области Казахстана семерых работников рудника завалило землей во время обвала, связи с ними нет. На место обвала прибыли специалисты и техника ДЧС страны, начались спасательные работы.

В Улытауской области Казахстана сегодня произошел обвал горной породы, заваленными грунтом оказались семеро работников рудника, находившихся в шахте, сообщили в группе компаний "Казахмыс".

"17 февраля в Жанааркинском районе Улытауской области на руднике Жомарт ТОО "Корпорация Казахмыс" произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались под завалом. В связи с обрывом кабелей на данный момент связи с рабочими нет"

- ГК Казахмыс

На место чрезвычайного происшествия немедленно прибыли сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) страны, которые уже развернули спасательные работы – в них задействованы 21 человек и 7 единиц техники, к работам подключены и 2 отделения аварийно-спасательной службы "Серіктес", поисками рабочих занимаются кинологические расчеты, также на место прибыли специалисты Центра медицины катастроф, передает Sputnik Казахстан.

Более подробная информация о ходе спасательной операции отсутствует, о ней будет сообщено дополнительно, добавили в пресс-службе группы компаний.

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