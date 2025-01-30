Казахстанские спасатели выручали пассажиров вставшего на трассе микроавтобуса

Минувшей ночью казахстанским спасателям пришлось выручать из сломавшегося на трассе в Костанайской области микроавтобуса граждан Узбекистана и Таджикистана, среди которых были дети.

Микроавтобус, в котором ехали 24 гражданина Узбекистана и Таджикистана, сломался на трассе в 30 км от села Адаевка Камыстинского района Костанайской области. Люди, среди которых были дети, могли замерзнуть, но на помощь им пришли спасатели, сообщили в МЧС Казахстана.

"Немедленно направленные на место происшествия спасатели МЧС эвакуировали в ближайший пункт обогрева 24 человека, в том числе 4-х детей. Спасенные являются гражданами Республики Узбекистан и Республики Таджикистан"

- МЧС Казахстана

К счастью, в помощи медиков никто из них не нуждался, отметили в МЧС страны, передает Sputnik Казахстан.

Спасатели не оставили на произвол судьбы и транспортное средство – они взяли микроавтобус на буксир и доставили его до ближайшей автомастерской.